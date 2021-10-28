В рамках 10-го тура итальянской Серии А "Наполи" разгромил "Болонью".
Неаполитанцы снова возглавляют турнирную таблицу, опережая "Милан" только по дополнительным показателям.
"Наполи" - "Болонья" 3:0
Голы: Фабиан Руис, 18 - 1:0, Инсинье (пен), 41 - 2:0, Инсинье (пен), 62 - 3:0
"Наполи": Оспина, Ди Лоренцо, Кулибали, Ррахмани, Мариу Руй (Гулям, 87), Фабиан Руис, Замбо-Ангисса (Демме, 75), Элмаз (Мертенс, 75), Инсинье (Зелиньски, 65), Лосано (Политано, 66), Осимхен.
"Болонья": Скорупски, Мбайе (Ольсен, 62), де Сильвестри, Медель, Теате, Хики (Дейкс, 81), Сванберг, Домингес (Бинкс, 75), Орсолини, Виньято (Сансоне, 75), Барроу (ван Хойдонк, 81).