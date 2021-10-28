Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+18° в 
USD 70.52EUR 81.84BRENT 83.96
Войти в почту

"Наполи" разгромил "Болонью" и вернулся на первое место Серии А

Soccer Newsиещё 1
1 час назад

В рамках 10-го тура итальянской Серии А "Наполи" разгромил "Болонью".

"Наполи" разгромил "Болонью"
Фото: TwitterTwitter

Неаполитанцы снова возглавляют турнирную таблицу, опережая "Милан" только по дополнительным показателям.

"Наполи" - "Болонья" 3:0

Голы: Фабиан Руис, 18 - 1:0, Инсинье (пен), 41 - 2:0, Инсинье (пен), 62 - 3:0

"Наполи": Оспина, Ди Лоренцо, Кулибали, Ррахмани, Мариу Руй (Гулям, 87), Фабиан Руис, Замбо-Ангисса (Демме, 75), Элмаз (Мертенс, 75), Инсинье (Зелиньски, 65), Лосано (Политано, 66), Осимхен.

"Болонья": Скорупски, Мбайе (Ольсен, 62), де Сильвестри, Медель, Теате, Хики (Дейкс, 81), Сванберг, Домингес (Бинкс, 75), Орсолини, Виньято (Сансоне, 75), Барроу (ван Хойдонк, 81).

Футбол,Фабиан Руис,Мариу Руй,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители