«Фиорентина» захотела избавиться от Кокорина

Итальянская «Фиорентина» может избавиться от российского нападающего Александра Кокорина уже этой зимой. Об этом со ссылкой на La Gazzetta dello Sport сообщает Fiorentina.it.

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«Фиалки» хотят отправить 30-летнего форварда в аренду и найти замену Кокорину. Такое решение принято на фоне постоянных травм россиянина. Изначально в руководстве итальянского клуба рассчитывали, что Кокорин сумеет пробиться в основной состав.

4 октября экс-игрок «фиалок» Массимо Орландо посмеялся над игрой россиянина за итальянцев.

«Каждый раз, когда я вижу его на поле, он напоминает мне кого угодно, только не футболиста», — отметил Орландо.

В нынешнем сезоне Кокорин принял участие в трех матчах Серии А и не отметился результативными действиями. Во всех встречах форвард выходил на замену, самым ранним оказалось его появление на поле на 77-й минуте игры с «Наполи» (1:2). Зарплата Кокорина в итальянской команде составляет 1,8 миллиона евро в год.