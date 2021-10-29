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«Фиорентина» захотела избавиться от Кокорина

Lenta.ruиещё 7
2 часа назад

Итальянская «Фиорентина» может избавиться от российского нападающего Александра Кокорина уже этой зимой. Об этом со ссылкой на La Gazzetta dello Sport сообщает Fiorentina.it.

«Фиорентина» захотела избавиться от Кокорина
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Фиалки» хотят отправить 30-летнего форварда в аренду и найти замену Кокорину. Такое решение принято на фоне постоянных травм россиянина. Изначально в руководстве итальянского клуба рассчитывали, что Кокорин сумеет пробиться в основной состав.

4 октября экс-игрок «фиалок» Массимо Орландо посмеялся над игрой россиянина за итальянцев.

«Каждый раз, когда я вижу его на поле, он напоминает мне кого угодно, только не футболиста», — отметил Орландо.

В нынешнем сезоне Кокорин принял участие в трех матчах Серии А и не отметился результативными действиями. Во всех встречах форвард выходил на замену, самым ранним оказалось его появление на поле на 77-й минуте игры с «Наполи» (1:2). Зарплата Кокорина в итальянской команде составляет 1,8 миллиона евро в год.

Кокорин известен по выступлениям за российские клубы: «Динамо», «Зенит», «Сочи» и «Спартак». С 2011-го по 2017 год он привлекался к играм за сборную России.

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