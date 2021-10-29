Деспотович пропустит матч с ЦСКА

«Деспотович пока не готовится к ближайшим играм. Сроки его восстановления будут понятны позже. Повторюсь, у нас каждая игра крайне важная. Неважно, в ноябре она или в декабре. Есть общепринятая тренерская философская мысль, что самый важный матч — это следующий», — заявил главный тренер казанского клуба Леонид Слуцкий.