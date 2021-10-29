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Защитник "Спартака" рассказал о серьезном разговоре после разгрома от "Зенита"

Газета.Ru
1 час назад

Бразильский защитник московского "Спартака" Айртон Лукас высказался по поводу разгромного поражения столичной команды в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с петербургским "Зенитом".

Защитник "Спартака" рассказал о серьезном разговоре после разгрома от "Зенита"
Фото: InstagramInstagram

"Никто из нас не даст четкого ответа на вопрос, что это было. Нам стыдно, потому что "Спартак" не имеет права так проигрывать. Когда вернулись в Москву, состоялся серьезный разговор и с тренером, и с генеральным директором. Мы пообещали друг другу, что будем все вместе исправлять положение. Прошу прощения у болельщиков за боль, которую мы причинили тем, кто приехал поддержать нас в Санкт-Петербург, и всем остальным болельщикам. Надеюсь, что поражение от "Зенита" не помешает нам достойно завершить сезон", — цитирует бразильца официальный сайт красно-белых.

Встреча между "Зенитом" и "Спартаком", прошедшая в Санкт-Петербурге 24 октября, завершилась победой хозяев со счетом 7:1. В составе победителей дубли оформили Сердар Азмун и Андрей Мостовой, также мячи забили Клаудиньо, Артем Дзюба и Александр Ерохин. У гостей отличился Квинси Промес. После 12 туров РПЛ "Зенит", набравший 26 очков, лидирует в турнирной таблице первенства.

"Спартак" с 17 баллами располагается на седьмой строчке. В следующем туре "Зенит" примет столичное "Динамо", а "Спартак" в Москве встретится с "Ростовом". Ранее сообщалось, что "Зенит" продал все футболки, посвященные разгромной победе над "Спартаком" в матче 12-го тура чемпионата России.

Футбол,Артем Дзюба,Андрей Мостовой,Александр Ерохин,Динамо,Зенит,Спартак,
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