Защитник "Спартака" рассказал о серьезном разговоре после разгрома от "Зенита"

"Никто из нас не даст четкого ответа на вопрос, что это было. Нам стыдно, потому что "Спартак" не имеет права так проигрывать. Когда вернулись в Москву, состоялся серьезный разговор и с тренером, и с генеральным директором. Мы пообещали друг другу, что будем все вместе исправлять положение. Прошу прощения у болельщиков за боль, которую мы причинили тем, кто приехал поддержать нас в Санкт-Петербург, и всем остальным болельщикам. Надеюсь, что поражение от "Зенита" не помешает нам достойно завершить сезон", — цитирует бразильца официальный сайт красно-белых.