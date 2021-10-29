Гвардиола высказался об увольнении Кумана из «Барселоны»

Не знаю, что будет в «Барселоне». Серхи Бархуан стал тренером, желаю ему удачи. Насчёт Хави, я не знаю, что будет. Не сомневаюсь, что он готов выполнить эту работу. Он знает испанский футбол и в целом футбол, а также полон энтузиазма», — приводит слова Гвардиолы пресс-служба «Манчестер Сити» в «Твиттере».