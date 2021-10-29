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Роналду побил рекорд Месси в Instagram

Lenta.ru
1 час назад

Нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду установил новый рекорд по количеству лайков у поста в Instagram для аккаунтов спортсменов. Об этом сообщает Notjustok.

Роналду побил рекорд Месси в Instagram
Фото: ReutersReuters

Фотография, на которой футболист вместе с беременной супругой Джорджиной Родригес, лежа в постели, демонстрирует снимок девушки с УЗИ, набрала более 27 миллионов отметок «нравится». В этом посте, опубликованном 28 октября, пара сообщила, что ждет близнецов.

Португалец побил рекорд нападающего ПСЖ и сборной Аргентины Лионеля Месси. Пост, в котором форвард вместе с семьей позирует на домашнем стадионе парижан после оформления перехода, собрал 22 миллиона лайков.

Роналду в нынешнем сезоне провел в составе «Манчестер Юнайтед» девять матчей во всех турнирах. 36-летний форвард стал автором шести голов.

Футбол,Криштиану Роналду,Лионель Месси,Манчестер Юнайтед,
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