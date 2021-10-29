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Гвардиола: Хави готов возглавить «Барселону»

RT на русском
52 минуты назад

Главный тренер английского «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола высказался по поводу возможного назначения наставника катарского «Аль-Садд» Хави в испанскую «Барселону».

Гвардиола: Хави готов возглавить «Барселону»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Я не знаю, что произойдёт. Если его назначат, то я не сомневаюсь, что он готов к этой работе. Он понимает футбол, у него есть страсть, и я практически уверен, что сейчас у него опыта больше, чем у меня, когда я возглавил «Барселону», — цитирует Гвардиолу BBC Sport.

28 октября «Барселона» отправила в отставку Рональда Кумана, который возглавлял команду в 2020 года. После этого появились слухи о назначении на пост главного тренера бывшего футболиста команды Хави, который в качестве выиграл семь трофеев с катарским «Аль-Саддом».

Ранее Хави прокомментировал слухи о назначении главным тренером «Барселоны».

Футбол,Рональд Куман,
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