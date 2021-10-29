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Дзюба установил новый рекорд РПЛ по количеству голов, опередив Веретенникова

Чемпионат.com
1 час назад

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба забил очередной мяч в матче 13-го тура РПЛ с московским «Динамо». При счёте 2:1 в пользу питерцев Дзюба с близкого расстояния добил мяч в ворота и увеличил преимущество своей команды.

Дзюба установил рекорд РПЛ по количеству голов
Фото: БРЕЩАНОВ ЭДГАР, «ЧЕМПИОНАТ»БРЕЩАНОВ ЭДГАР, «ЧЕМПИОНАТ»

Форвард «Зенита» установил новый рекорд РПЛ по количеству голов. Этот мяч стал 144-м в его карьере в РПЛ.

Предыдущий рекорд принадлежал бывшему нападающему «Ротора» Олегу Веретенникову. Он за карьеру забил 143 мяча.

Главный судья встречи — Сергей Карасёв. Ему помогают ассистенты — Игорь Демешко и Максим Гаврилин. Также на матче работают резервный судья — Ян Бобровский, VAR — Виталий Мешков и AVAR — Николай Богач.

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