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Калиниченко - Дзюбе: "В Москве тебе по-прежнему не рады!"

Газета.Ruиещё 6
2 часа назад

Бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко прокомментировал рекорд нападающего петербургского «Зенита» Артема Дзюбы по числу голов в истории чемпионатов России.

Калиниченко - Дзюбе: "В Москве тебе по-прежнему не рады!"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, на данный момент форвард сине-бело-голубых является одним из лучших в стране.

«Дзюба — рекордсмен! С этим я его поздравляю. А каков он на рынке внешнем, этого нам уже не узнать.

Дзюбиньо, сегодня ты король Питера! В Москве тебе по-прежнему не рады!», — написал Калиниченко в своем Telegram-канале.

Напомним, Дзюба появился на поле на 66-й минуте матча с московским «Динамо» в 13-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ), заменив хавбека Андрея Мостового. Через три минуты после выхода на замену форвард забил рекордный, 144-й мяч в чемпионатах России, превзойдя достижение бывшего нападающего волгоградского «Ротора» Олега Веретенникова (143).

Ранее сообщалось, что экс-нападающий сборной России Дмитрий Черышев прокомментировал рекорд форварда петербургского «Зенита» Артема Дзюбы

Футбол,Дмитрий Черышев,Андрей Мостовой,Олег Веретенников,Максим Калиниченко,СБОРНАЯ РОССИИ,Динамо,Зенит,Спартак,
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