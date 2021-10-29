Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Динамо»

«В первом тайме надо было забивать моменты, которые у нас были. 1:0 и 2:0 — это разные вещи. Такие моменты, как пенальти, переворачивают игру. Она становится нервная, цена ошибки очень высока. Рад, что мы смогли забить. Поздравляю команду и болельщиков с победой, будем готовиться к следующему матчу», — сказал Семак в эфире «Матч Премьер».