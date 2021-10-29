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Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Динамо»

RT на русскомиещё 3
1 час назад

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о победе над московским «Динамо» в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Динамо»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В первом тайме надо было забивать моменты, которые у нас были. 1:0 и 2:0 — это разные вещи. Такие моменты, как пенальти, переворачивают игру. Она становится нервная, цена ошибки очень высока. Рад, что мы смогли забить. Поздравляю команду и болельщиков с победой, будем готовиться к следующему матчу», — сказал Семак в эфире «Матч Премьер».

По его мнению, невозможно вообще ничего не позволять сделать сопернику у своих ворот, а у гостей ещё и удавалось хорошо выходить в контратаки и пользоваться ошибками сине-бело-голубых.

«Но в целом мы создали больше голевых моментов, забили и порадовали наших болельщиков», — добавил специалист.

«Зенит» в Санкт-Петербурге разгромил «Динамо» со счётом 4:1. Таким образом, подопечные Семака набрали 29 очков и укрепили своё лидерство в чемпионате России. «Динамо» (23) находится на втором месте.

Ранее сообщалось, что Ярослав Ракицкий признан лучшим футболистом матча «Зенит» — «Динамо».

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