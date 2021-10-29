Губерниев: Дзюба — выдающийся нападающий, но от сборной отказался зря

«Поздравляю Дзюбу с рекордом, «Зенит» с победой. Команда очень хороша. Сейчас понимаю, что Дзюба всё-таки зря отказался от сборной. Сейчас будет некая вилка. Состав выбирает тренер, но с Хорватией он бы мог пригодиться. Дзюба для России выдающийся нападающий. Как говорилось в кино — выдающийся да и только», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.