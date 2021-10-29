Пресняков-старший: «Дзюба совсем уже потерял берега»

Заслуженный артист России Владимир Пресняков-старший резко отреагировал на поступок форварда «Зенита» Артёма Дзюбы, который после гола в матче с «Динамо» (4:1) прокричал в адрес главного тренера Сергея Семака, что должен играть постоянно.

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- Дзюба совсем уже потерял берега. Он давно звезду поймал. Дзюба — нападающий баранного типа, - приводит слова Преснякова «Спорт-Экспресс».

Также Пресняков уверен, что у Дзюбы есть покровители в руководстве «Зенита», поэтому футболист позволяет себе слишком многое.