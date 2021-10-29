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Дзюба отписался от Instagram сборной России

Елена Прошина
51 минуту назад

Нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба удалил из подписок официальную страницу сборной России по футболу в Instagram.

Дзюба отписался от Instagram сборной России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Это заметили после того, как Дзюбу не вызвали в сборную РФ на ноябрьские матчи команды.

Дзюба впервые не получил приглашение в сборную РФ на сентябрьские матчи после того, как главным тренером национальной команды стал Валерий Карпин, с которым у форварда давний конфликт. До этого Дзюба с 2018 года был капитаном сборной.

Болельщики надеялись, что участники договорились забыть старые обиды, однако непосредственно после разговора приглашения в команду не последовало, и сентябрьские матчи сборная России провела без Дзюбы. Перед октябрьскими матчами Дзюба был внесен в список вызываемых игроков, но отказался сам, заявив, что пока «не набрал оптимальную форму».

Карпин не исключил, что в дальнейшем нападающий может получить новое приглашение в национальную команду. При этом Карпин признал, что у него есть конфликт с Дзюбой. Но, по словам главного тренера, это не влияет на то, будет Дзюба играть за сборную или нет – значение имеет только его форма.

25 октября штаб сборной опубликовал расширенный список игроков на ноябрьские матчи, Дзюбы в нем не оказалось.

Дзюба в пятницу 29 октября забил 144-й гол в чемпионатах России и вышел на первое место в списке лучших бомбардиров в истории турнира, пишет ТАСС.

Футбол,Артем Дзюба,Валерий Карпин,СБОРНАЯ РОССИИ,Зенит,ИТАР-ТАСС,
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