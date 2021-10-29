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Ракицкий прокомментировал свой сотый за "Зенит"

Soccer News
48 минут назад

Украинский защитник петербургского "Зенита" Ярослав Ракицкий прокомментировал победу над московским "Динамо" (4:1) в 13-м туре РПЛ. Этот матч стал для игрока сотым в составе сине-бело-голубых.

Ракицкий прокомментировал свой сотый матч за "Зенит"
Фото: InstagramInstagram

– Три очка – самая главная наша задача была сегодня. Ну я бы не сказал, что сильно крупно победили, главное, что достойно. Достойно выиграли, без всяких вопросов.

– Вы провели сотый матч за "Зенит". Что испытываете?

– Я горд, что за великий клуб «Зенит» я сыграл сто матчей. Может, сыграю больше, может, нет — время покажет. Но я горд — честно. Спасибо большое фанатам и городу за то, что они меня так приняли. С первого матча и по сегодняшний день они меня уважают. И я их тоже.

– На Вираже был баннер "Ярик, сто матчей — это только начало". Согласны?

– Согласен, я еще молодой. Годика три еще поиграю (улыбается).

– Перед юбилейным матчем загадывали сделать что-то особенное?

– Я хотел заработать сегодня три очка. Выиграли – хорошо, забил и наконец-то порадовал болельщиков. Они мне кричали-кричали, а я не мог забить. Сегодня наконец-то сделал это. Спасибо им.

Гол посвящаю своей семье, чуть-чуть они приболели. Пускай выздоравливают! – сказал Ракицкий.

Футбол,Ярослав Ракицкий,Динамо,Зенит,
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