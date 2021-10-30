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«Рубин» переиграл ЦСКА в матче РПЛ

Чемпионат.com
1 час назад

«Рубин» принимал ЦСКА в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Встреча проходила на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани и завершилась победой хозяев поля со счётом 1:0.

«Рубин» переиграл ЦСКА в матче РПЛ
Фото: ТАССТАСС

Несмотря на итоговый счёт, команды создали большое количество опасных моментов. На 13-й минуте нападающий ЦСКА Чидера Эджуке даже поразил чужие ворота, но главный судья встречи Владислав Безбородов принял решение отменить гол, поскольку форвард красно-синих Антон Заболотный находился в положении «вне игры». А на 91-й минуте полузащитник «Рубина» Михаил Костюков забил единственный мяч, который стал победным.

Московский ЦСКА набрал 23 очка в 13 матчах и занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Казанский «Рубин» (19) располагается на седьмом месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (29).

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