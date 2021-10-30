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"Лестер" перед матчем со "Спартаком" проиграл "Арсеналу" в чемпионате Англии по футболу

ТАССиещё 3
28 минут назад

"Арсенал" со счетом 2:0 обыграл "Лестер" в гостевом матче 10-го тура чемпионата Англии по футболу.

"Лестер" перед матчем со "Спартаком" проиграл "Арсеналу"
Фото: EPAEPA

В составе победителей голы забили Габриэль (5-я минута) и Эмил Смит-Роу (18).

"Арсенал" не проигрывает в различных турнирах на протяжении девяти матчей (семь побед, две ничьих). В последний раз команда из Лондона потерпела поражение 28 августа в матче чемпионата против "Манчестер Сити" (0:5).

Лондонцы прервали беспроигрышную серию "Лестера" из пяти матчей во всех турнирах (четыре победы, одна ничья). Подопечные Брендана Роджерса в предыдущий раз уступили 30 сентября польской "Легии" в групповом этапе Лиги Европы (0:1).

"Арсенал" благодаря победе поднялся на пятое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги, подопечные Микеля Артеты набрали 17 очков. "Лестер" опустился на 10-ю строчку, в активе команды 14 очков. В следующем туре "Арсенал" дома встретится с "Уотфордом" 7 ноября, "Лестер" в этот же день в гостях сыграет с "Лидсом". До этого "Лестер" дома сыграет с московским "Спартаком" в рамках четвертого тура группового этапа Лиги Европы 4 ноября.

Футбол,Брендан Роджерс,Спартак,
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