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Дубль Джованни Симеоне принес "Вероне" победу над "Ювентусом"

ТАССиещё 7
1 час назад

"Верона" со счетом 2:1 обыграла "Ювентус" в домашнем матче 11-го тура чемпионата Италии по футболу.

«Верона» дома победила «Ювентус»
Фото: EPAEPA

В составе победителей дублем отметился Джованни Симеоне (11-я и 14-я минуты). У "Ювентуса" отличился Уэстон Маккенни (80).

"Верона" благодаря победе обошла "Ювентус" в турнирной таблице и занимает восьмое место, туринцы опустились на девятую строчку. Команды набрали по 15 очков, однако "Верона" выше по дополнительным показателям.

"Верона" в следующем туре на выезде сыграет с "Наполи" 7 ноября, "Ювентус" днем ранее примет "Фиорентину". До этого команда Массимилиано Аллегри дома встретится с санкт-петербургским "Зенитом" в рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов 2 ноября.

Футбол,Джованни Симеон,Зенит,
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