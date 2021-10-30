«Верона» дома победила «Ювентус»

"Верона" со счетом 2:1 обыграла "Ювентус" в домашнем матче 11-го тура чемпионата Италии по футболу.

Фото: EPA EPA

В составе победителей дублем отметился Джованни Симеоне (11-я и 14-я минуты). У "Ювентуса" отличился Уэстон Маккенни (80).

"Верона" благодаря победе обошла "Ювентус" в турнирной таблице и занимает восьмое место, туринцы опустились на девятую строчку. Команды набрали по 15 очков, однако "Верона" выше по дополнительным показателям.