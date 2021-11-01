Месси заявил о желании вернуться в "Барселону"

«Вернусь ли я в «Барселону»? Да, всегда говорил, что хотел бы иметь возможность помогать клубу. Хотел бы когда-нибудь стать техническим секретарём. Не знаю, будет ли это в «Барселоне» или нет. Или будет иначе. Если есть возможность, я хотел бы снова внести свой вклад в то, что могу, потому что это клуб, который люблю, и хотел бы, чтобы он и дальше оставался хорошим, продолжал расти и оставаться одним из лучших в мире», — приводит слова Месси Sport.es.