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Объявлен итоговый состав сборной России на матчи отбора ЧМ-2022 с Кипром и Хорватией

Газета.Ruиещё 10
2 часа назад

Объявлен итоговый состав сборной России на решающие матчи отборочного этапа чемпионата мира - 2022 с Кипром и Хорватией. Вратари: Маринато Гилерме ("Локомотив" Москва), Матвей Сафонов ("Краснодар"), Никита Хайкин ("Буде-Глимт" Норвегия), Илья Лантратов ("Химки"). Защитники: Георгий Джикия ("Спартак" Москва), Сергей Терехов ("Сочи"), Игорь Дивеев (ЦСКА Москва), Максим Осипенко ("Ростов" Ростов-на-Дону), Вячеслав Караваев, Алексей Сутормин, Дмитрий Чистяков (все — "Зенит" Санкт-Петербург), Федор Кудряшов ("Антальяспор" Турция), Илья Самошников ("Рубин" Казань). Полузащитники: Алексей Миранчук ("Аталанта" Италия), Данил Глебов ("Ростов" Ростов-на-Дону), Алексей Ионов ("Краснодар"), Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов (оба — "Локомотив" Москва), Ильзат Ахметов (ЦСКА Москва), Александр Головин ("Монако" Франция), Александр Ерохин, Андрей Мостовой (оба — "Зенит" Санкт-Петербург), Арсен Захарян, Даниил Фомин (оба — "Динамо" Москва), Роман Зобнин, Зелимхан Бакаев (оба — "Спартак" Москва). Нападающие: Иван Сергеев ("Крылья Советов" Самара), Антон Заболотный (ЦСКА Москва), Федор Смолов ("Локомотив" Москва). Напомним, под руководством Валерия Карпина сборная России одержала победы над Кипром (2:0), Мальтой (2:0), Словакией (2:1) и Словенией (1:0). Также российские футболисты сыграли вничью с Хорватией (0:0). Национальная команда лидирует в отборочной группе H, набрав 19 очков, и опережает идущую на втором месте команду Хорватии на два балла. В ближайших матчах отборочного этапа чемпионата мира — 2022 подопечные Карпина сыграют с Кипром (11 ноября) и Хорватией (14 ноября). Ранее народный артист России Михаил Боярский выразил мнение, что сборную России должен возглавлять главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак.

Объявлен итоговый состав сборной России на матчи отбора ЧМ-2022 с Кипром и Хорватией
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Футбол,Илья Самошников,Арсен Захарян,Матвей Сафонов,Игорь Дивеев,Никита Хайкин,Зелимхан Бакаев,Илья Лантратов,Федор Смолов,Георгий Джикия,Андрей Мостовой,Дмитрий Чистяков,Сергей Семак,Иван Сергеев,Максим Осипенко,Дмитрий Баринов,Даниил Фомин,Алексей Сутормин,Антон Заболотный,Ильзат Ахметов,Вячеслав Караваев,Рифат Жемалетдинов,Алексей Ионов,Сергей Терехов,Михаил Боярский,Роман Зобнин,Алексей Миранчук,Валерий Карпин,Александр Ерохин,Федор Кудряшов,Александр Головин,СБОРНАЯ РОССИИ,Крылья Советов,Локомотив,ЦСКА,Динамо,Зенит,Спартак,
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