Объявлен итоговый состав сборной России на матчи отбора ЧМ-2022 с Кипром и Хорватией

Объявлен итоговый состав сборной России на решающие матчи отборочного этапа чемпионата мира - 2022 с Кипром и Хорватией. Вратари: Маринато Гилерме ("Локомотив" Москва), Матвей Сафонов ("Краснодар"), Никита Хайкин ("Буде-Глимт" Норвегия), Илья Лантратов ("Химки"). Защитники: Георгий Джикия ("Спартак" Москва), Сергей Терехов ("Сочи"), Игорь Дивеев (ЦСКА Москва), Максим Осипенко ("Ростов" Ростов-на-Дону), Вячеслав Караваев, Алексей Сутормин, Дмитрий Чистяков (все — "Зенит" Санкт-Петербург), Федор Кудряшов ("Антальяспор" Турция), Илья Самошников ("Рубин" Казань). Полузащитники: Алексей Миранчук ("Аталанта" Италия), Данил Глебов ("Ростов" Ростов-на-Дону), Алексей Ионов ("Краснодар"), Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов (оба — "Локомотив" Москва), Ильзат Ахметов (ЦСКА Москва), Александр Головин ("Монако" Франция), Александр Ерохин, Андрей Мостовой (оба — "Зенит" Санкт-Петербург), Арсен Захарян, Даниил Фомин (оба — "Динамо" Москва), Роман Зобнин, Зелимхан Бакаев (оба — "Спартак" Москва). Нападающие: Иван Сергеев ("Крылья Советов" Самара), Антон Заболотный (ЦСКА Москва), Федор Смолов ("Локомотив" Москва). Напомним, под руководством Валерия Карпина сборная России одержала победы над Кипром (2:0), Мальтой (2:0), Словакией (2:1) и Словенией (1:0). Также российские футболисты сыграли вничью с Хорватией (0:0). Национальная команда лидирует в отборочной группе H, набрав 19 очков, и опережает идущую на втором месте команду Хорватии на два балла. В ближайших матчах отборочного этапа чемпионата мира — 2022 подопечные Карпина сыграют с Кипром (11 ноября) и Хорватией (14 ноября). Ранее народный артист России Михаил Боярский выразил мнение, что сборную России должен возглавлять главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак.