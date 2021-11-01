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Валерий Карпин объяснил выбор игроков на ноябрьские матчи отбора на чемпионат мира

Чемпионат.comиещё 1
2 часа назад

Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил выбор игроков на решающие матчи отбора на чемпионат мира 2022 года.

«По ковиду Смолова общались. Это был ложноположительный тест, сейчас уже получил отрицательный. Сегодня должен ещё один получить. Должно быть всё нормально. Кузяев — ключевой игрок, большая потеря для сборной. Держим его в голове, но, скорее всего, он помочь нам не сможет. Если он вдруг успеет восстановиться к матчу с Хорватией, то мы его вызовем, чтобы он нам помог. Но на данный момент это маловероятно.

Есть задача выйти на чемпионат мира. Чем быстрее мы это сделаем, тем лучше. Получится в ноябре — будем хлопать в ладоши радостно. Не получится — будем готовиться к мартовским матчам. Почему Зобнин, а не Черников? Потому что вызвали тех, кто имеет опыт игр за сборную под давлением. Поэтому в команде Роман и Ахметов, а не Черников.

Любому футболисту хочется играть больше, Миранчук играет не так много. Психологическое состояние не самое лучшее, но в сборную приезжает с большим желанием. Оно у него огромное. Проблем не будет», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Футбол,Андрей Панков,Валерий Карпин,СБОРНАЯ РОССИИ,
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