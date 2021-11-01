«По ковиду Смолова общались. Это был ложноположительный тест, сейчас уже получил отрицательный. Сегодня должен ещё один получить. Должно быть всё нормально. Кузяев — ключевой игрок, большая потеря для сборной. Держим его в голове, но, скорее всего, он помочь нам не сможет. Если он вдруг успеет восстановиться к матчу с Хорватией, то мы его вызовем, чтобы он нам помог. Но на данный момент это маловероятно.