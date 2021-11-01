Семак и компания будут стараться, но цели не добьются

2 ноября в матче группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» на выезде сыграет с «Ювентусом». Это последний шанс петербуржцев зацепиться за путевку в плей-офф главного еврокубкового турнира. Сделать ставку на этот поединок можно в букмекерской компании «Фонбет».
2 ноября «Зенит» на выезде сыграет с «Ювентусом» в 2-м матче группового этапа Лиги чемпионов. Видеотрансляцию матча онлайн покажет «Матч ТВ». Прямой эфир встречи начнется в 23:00 мск.
Букмекерская компания «Фонбет» считает фаворитами хозяев поля. Поставить на «Ювентус» можно с коэффициентом 1.58, это примерно 61% вероятности. Шансы «Зенита» аналитики оценили коэффициентом 6.50 (15%), а на ничью можно сделать ставку за 4.20 (24%).
Эксперты считают, что матч будет результативным. Поставить на тотал голов больше 2.5 можно с коэффициентом 1.85, а на тотал меньше 2.5 – за 1.95.
Если обе команды забьют, сыграет ставка за 1.85. С коэффициентом 1.95 можно поставить на то, что как минимум одна команда не сможет поразить ворота противника.
По мнению аналитиков, самый вероятный счет матча – победа итальянского клуба со счетом 1:0. Сделать ставку на этот исход в БК «Фонбет» можно с коэффициентом 7.00.
«Зенит» буквально за неделю снял все вопросы о возможной конкуренции в РПЛ. Да, отрыв у сине-бело-голубых не такой большой, но победы над «Спартаком» (7:1) и «Динамо» (4:1) показали, что реальных конкурентов у команды Сергея Семака сейчас нет.
Другое дело - Лига чемпионов. Здесь у «Зенита» 3 очка после 3 туров. И, учитывая, что в соперниках «Челси» и «Ювентус», ближайший матч - едва ли не последний шанс зацепиться за путевку в плей-офф Лиги чемпионов. Причем даже ничья для российского клуба не станет положительным результатом. Плюс для «Зенита» в том, что третье место в группе никуда не денется: вряд ли «Мальме» что-то зацепит в матчах с итальянцами и англичанами, а в активе у сине-бело-голубых победа 4:0 дома.
«Ювентус» сейчас не в лучшем состоянии. Два поражения подряд в Серии А и, кажется, о чемпионстве можно забыть. Массимилиано Аллегри даже запер команду на базе. В Лиге чемпионов у туринцев все замечательно - путевка в плей-офф практически в кармане. Хороший матч с «Зенитом» нужен «Юве» прежде всего для уверенности в собственных силах.
Дома «Зенит» смотрелся вполне достойно, пропустив гол лишь на последних минутах. Мотивация у петербуржцев есть, однако и соперник постарается реабилитироваться за неудачи. А класс игроков «Ювентуса» все-таки выше. Поставить на победу итальянцев в БК «Фонбет» можно с коэффициентом 1.58.
А вот голов вряд ли будет много. «Ювентусу» голы даются с трудом, но оборона у команды Аллегри поставлена неплохо. Тем более для «Зенита». Вероятно, нас ждет не самый интересный футбол, в котором команды сообразят 1-2 гола. Поставить на ТМ 2.5 гола в БК «Фонбет» можно за 1.95.
Если говорить о счете матча, то самым вероятным итогом видится победа хозяев поля со счетом 1:0. Так завершился первый матч, вполне вероятно, такой исход будет и в Турине. Итальянцы забьют и сыграют по счету. Зенитовцы же при всем своем классе на внутренней арене вряд ли смогут взломать оборону черно-белых. Поставить в БК «Фонбет» на победу «Ювентуса» со счетом 1:0 можно с коэффициентом 7.00. Поставите 1000 рублей - получите 7000 в случае успеха!
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