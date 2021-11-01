Семака захотели видеть у руля сборной

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В эфире «Радио Зенит» Орлов назвал Семака «тренером новой волны» и отметил, что он сдержан, корректен, никого не обидел, ведет себя замечательно и готов к карьере в Европе.

«Хотя я уже слышу околофутбольные разговоры людей, от которых кое-что или даже многое зависит в нашем футболе, что если… Но не хочу продолжать, а то это будет выпад против Карпина. Закончили эту тему», - сказал комментатор.

Валерий Карпин возглавил сборную России по футболу 23 июля. 52-летний специалист сменил на этой должности Станислава Черчесова - он подал в отставку после неудачного выступления российских футболистов на Евро-2020.

Соглашение с Карпиным подразумевает руководство сборной на период отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года с возможностью продления контракта. Срок соглашения истекает 31 декабря 2021 года. Если команда выйдет в стыковые матчи, контракт автоматически продлевается до конца марта.