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Семака захотели видеть у руля сборной

Вероника Полынина
55 минут назад

Футбольный комментатор Геннадий Орлов намекнул на то, что главный тренер «Зенита» Сергей Семак может сменить Валерия Карпина на посту наставника национальной сборной, сообщает «Газета.ру».

Семака захотели видеть у руля сборной
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В эфире «Радио Зенит» Орлов назвал Семака «тренером новой волны» и отметил, что он сдержан, корректен, никого не обидел, ведет себя замечательно и готов к карьере в Европе.

«Хотя я уже слышу околофутбольные разговоры людей, от которых кое-что или даже многое зависит в нашем футболе, что если… Но не хочу продолжать, а то это будет выпад против Карпина. Закончили эту тему», - сказал комментатор.

Валерий Карпин возглавил сборную России по футболу 23 июля. 52-летний специалист сменил на этой должности Станислава Черчесова - он подал в отставку после неудачного выступления российских футболистов на Евро-2020.

Соглашение с Карпиным подразумевает руководство сборной на период отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года с возможностью продления контракта. Срок соглашения истекает 31 декабря 2021 года. Если команда выйдет в стыковые матчи, контракт автоматически продлевается до конца марта.

45-летний Сергей Семак ранее уже работал в тренерском штабе сборной России при Фабио Капелло и Леониде Слуцком в 2014-2016 годах. С 2016 году Семак возглавил клуб «Уфа», а в 2018 году был назначен главным тренером «Зенита». Вместе с петербургской командой Семак трижды становился чемпионом России и выиграл Кубок страны.

Футбол,Фабио Капелло,Сергей Семак,Геннадий Орлов,Валерий Карпин,Леонид Слуцкий,Станислав Черчесов,СБОРНАЯ РОССИИ,Зенит,Газета.Ru,
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