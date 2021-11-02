Футболист сборной Украины резко высказался о геях

Эти клубы, флаги, ходят там за ручку... Реально, я не могу на это смотреть. Во-первых, у меня есть сын. Я не хочу, чтобы он рос и смотрел на п*******в. Если мальчики идут и держаться за ручку, то разве они не гонят?" - сказал Беседин YouTube-каналу ОтдушиВДушу.