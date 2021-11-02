У футболиста остановилось сердце во время матча

У полузащитника норвежского «Согндала» Эмиля Палссона остановилось сердце во время матча, сообщает TV2.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Происшествие случилось в матче второго дивизиона Норвегии между командами «Согндал» и «Стьордалс-Блинк». На 12-й минуте встречи, никак не взаимодействуя с соперниками, игрок упал на газон.

Оказалось, что у 28-летнего исландца произошла остановка сердца. Врачи сработали оперативно и смогли спасти футболиста. Палссону оказывали помощь на протяжении 11 минут, позже его доставили в госпиталь.

Матч доигрывать не стали, его перенесли на неопределённый срок.