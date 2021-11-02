Ловрен: в матче с «Ювентусом» нам нечего терять

«Нужно чтобы все вместе атаковали и вместе защищались. Пока нам этого немного не хватает. И над этим надо работать. Но для этого нужно время. Нельзя сказать: окей, давайте сделаем это в следующем матче. Это не так работает. Но мы на верном пути. И как я сказал, верю, что мы можем этого достичь в игре с «Ювентусом», — добавил Ловрен.