Шейхи захотели купить "Спартак"

Владеющая «Манчестер Сити» компания из ОАЭ City Football Group ведет переговоры со «Спартаком» о покупке около 20% акций клуба.

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Как сообщает телеграм-канал Baza со ссылкой на источники, в Москву прибыли трое представителей City Football Group из Великобритании. Они посетили матч «Спартака» с «Ростовом», осмотрели базу и офис клуба и провели серию встреч с руководством красно-белых.

По словам источников, в сделке заинтересованы обе стороны. City Football Group может выйти на новый для себя рынок, а для «Спартака» инвестиции арабской компании будут означать дополнительные финансовые и спонсорские возможности, а также единую скаутскую сеть с ведущими мировыми клубами.

Отмечается, что руководители московского клуба отдельным пунктом обсудили сохранение названия и брендинга «Спартака».