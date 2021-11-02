Шейхи захотели купить "Спартак"

Владеющая «Манчестер Сити» компания из ОАЭ City Football Group ведет переговоры со «Спартаком» о покупке около 20% акций клуба.
Как сообщает телеграм-канал Baza со ссылкой на источники, в Москву прибыли трое представителей City Football Group из Великобритании. Они посетили матч «Спартака» с «Ростовом», осмотрели базу и офис клуба и провели серию встреч с руководством красно-белых.
По словам источников, в сделке заинтересованы обе стороны. City Football Group может выйти на новый для себя рынок, а для «Спартака» инвестиции арабской компании будут означать дополнительные финансовые и спонсорские возможности, а также единую скаутскую сеть с ведущими мировыми клубами.
Отмечается, что руководители московского клуба отдельным пунктом обсудили сохранение названия и брендинга «Спартака».
City Football Group Limited (CFG) — спортивный холдинг, основанный в 2013 году в Объединенных Арабских Эмиратах и зарегистрированный в Великобритании. Группа получила название от футбольного клуба «Манчестер Сити», своего флагманского актива, и выступает в качестве материнской компании клуба. CFG также владеет долями в клубах США, Австралии, Индии, Японии, Испании, Уругвая, Китая, Бельгии и Франции.