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"Челси" лишил "Мальмё" шансов на выход в плей-офф Лиги чемпионов

ТАСС
58 минут назад

Английский футбольный клуб "Челси" обыграл шведский "Мальмё" со счетом 1:0 в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла в Швеции.

"Челси" лишил "Мальмё" шансов на выход в плей-офф ЛЧ
Фото: EPAEPA

Мяч забил Хаким Зиеш (56-я минута).

"Челси" и "Мальмё" выступают в группе H вместе с петербургским "Зенитом" и итальянским "Ювентусом". "Ювентус" возглавляет квартет, набрав 9 очков в трех встречах, за ним следуют "Челси" (9 очков, четыре матча), "Зенит" (3 очка, три матча) и "Мальмё" (0 очков, четыре матча). После поражения "Мальмё" лишился шансов на выход в плей-офф Лиги чемпионов, однако шведский клуб еще может попасть в Лигу Европы.

Следующий матч в Лиге чемпионов "Челси" проведет дома против "Ювентуса" 23 ноября, "Мальмё" в этот же день примет "Зенит". Матч между "Ювентусом" и "Зенитом" состоится позднее во вторник, начало встречи - 22:45 мск.

Футбол,Хаким Зиеш,Зенит,
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