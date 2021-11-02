"Челси" лишил "Мальмё" шансов на выход в плей-офф ЛЧ

"Челси" и "Мальмё" выступают в группе H вместе с петербургским "Зенитом" и итальянским "Ювентусом". "Ювентус" возглавляет квартет, набрав 9 очков в трех встречах, за ним следуют "Челси" (9 очков, четыре матча), "Зенит" (3 очка, три матча) и "Мальмё" (0 очков, четыре матча). После поражения "Мальмё" лишился шансов на выход в плей-офф Лиги чемпионов, однако шведский клуб еще может попасть в Лигу Европы.