В Москве запретили футбол. Где сыграют «Спартак» и «Динамо»

Антиковидные ограничения добрались до спорта.
Кажется, у нас проблемы. Перед туром РПЛ шарахнула неприятная новость. По нашей информации, из-за сложной ситуации с коронавирусом Роспотребнадзор не позволил провести в Москве субботний матч «Динамо» — «Краснодар». Динамовцы уже получили официальное письмо с запретом.
Ситуацию усугубляет то, что теперь под угрозой находится воскресное дерби «Спартак» — «Локомотив». По всей видимости, в ближайшее время красно-белые получат такое же письмо, как и «Динамо».
Выход есть. По нашей информации, «Динамо» рассматривает возможность обменяться кругами с «Краснодаром». Если клубы договорятся, то ближайший матч пройдёт в Краснодаре, а во втором круге команды сыграют в Москве. Ещё одна опция — перенос встречи на «Арену Химки» в Подмосковье.
У «Спартака» вариантов меньше. Так как соперник тоже из Москвы, остаётся только возможность провести дерби с «Локомотивом» в Химках. Красно-белые тоже могут обратиться к руководству подмосковного стадиона.
Но возникает вопрос насчёт поля. Если «Краснодар» откажется меняться кругами и оба матча перенесут в Подмосковье, то расписание на «Арене Химки» будет выглядеть так:
6 ноября: «Динамо» — «Краснодар»
7 ноября: «Спартак» — «Локомотив»
12 ноября: Россия U21 — Словакия U21
16 ноября: Россия U21 — Испания U21
Четыре матча за 10 дней. Остаётся только посочувствовать газону.
Кажется, руководство подмосковного стадиона готово принять оба матча. Слово заместителю генерального директора «Арены Химки» Дмитрию Устинову. «На данный момент «Динамо» и «Спартак» не обращались к нам на предмет возможного проведения ближайших матчей. Если клубы всё же обратятся, то мы готовы рассмотреть предложения. В настоящее время в Московской области проводятся матчи профессиональных футбольных клубов различных дивизионов. Есть шанс для согласования матчей, которых нет в действующем календарном плане. В эти выходные базовый клуб «Арены Химки» играет на выезде — стадион свободен. Газон полон сил, готов принять матчи.
Как поступить, если обратится и «Динамо», и «Спартак»? Думаю, в такой ситуации мы не будем решать вопрос единолично. Скорее всего, более детально рассмотрим ситуацию после всех подтверждений областного Роспотребнадзора. К тому же нужно разговаривать с лигой. Если технически провести оба матча допускается возможным — в истории «Арены Химки» были такие случаи, когда игры проходили два дня подряд — то в таких ситуациях не обойтись без ряда вопросов. Поймите, каждый клуб имеет коммерческие обязательства перед спонсорами. Если линейка спонсоров РПЛ идентична, то комплекс остальной рекламы… Насколько технически всё можно успеть подготовить — другой вопрос. Провести матчи в субботу и воскресенье возможно. Мы видим такую возможность. Видит ли лига и клубы — другой вопрос. На сегодняшний день и ближайшие выходные прогноз погоды благоволит, не ожидаем борьбы с морозами», — сказал Устинов «Чемпионату».
А ведь совсем чуть-чуть не дотерпели до паузы на сборные.