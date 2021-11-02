В Москве запретили футбол. Где сыграют «Спартак» и «Динамо»

Антиковидные ограничения добрались до спорта.

Фото: ЭДГАР БРЕЩАНОВ, «ЧЕМПИОНАТ» ЭДГАР БРЕЩАНОВ, «ЧЕМПИОНАТ»

Кажется, у нас проблемы. Перед туром РПЛ шарахнула неприятная новость. По нашей информации, из-за сложной ситуации с коронавирусом Роспотребнадзор не позволил провести в Москве субботний матч «Динамо» — «Краснодар». Динамовцы уже получили официальное письмо с запретом.

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Ситуацию усугубляет то, что теперь под угрозой находится воскресное дерби «Спартак» — «Локомотив». По всей видимости, в ближайшее время красно-белые получат такое же письмо, как и «Динамо».

Что делать?

Выход есть. По нашей информации, «Динамо» рассматривает возможность обменяться кругами с «Краснодаром». Если клубы договорятся, то ближайший матч пройдёт в Краснодаре, а во втором круге команды сыграют в Москве. Ещё одна опция — перенос встречи на «Арену Химки» в Подмосковье.

У «Спартака» вариантов меньше. Так как соперник тоже из Москвы, остаётся только возможность провести дерби с «Локомотивом» в Химках. Красно-белые тоже могут обратиться к руководству подмосковного стадиона.

Но возникает вопрос насчёт поля. Если «Краснодар» откажется меняться кругами и оба матча перенесут в Подмосковье, то расписание на «Арене Химки» будет выглядеть так:

6 ноября: «Динамо» — «Краснодар»

7 ноября: «Спартак» — «Локомотив»

12 ноября: Россия U21 — Словакия U21

16 ноября: Россия U21 — Испания U21

Четыре матча за 10 дней. Остаётся только посочувствовать газону.

Что говорят в Химках?

Кажется, руководство подмосковного стадиона готово принять оба матча. Слово заместителю генерального директора «Арены Химки» Дмитрию Устинову. «На данный момент «Динамо» и «Спартак» не обращались к нам на предмет возможного проведения ближайших матчей. Если клубы всё же обратятся, то мы готовы рассмотреть предложения. В настоящее время в Московской области проводятся матчи профессиональных футбольных клубов различных дивизионов. Есть шанс для согласования матчей, которых нет в действующем календарном плане. В эти выходные базовый клуб «Арены Химки» играет на выезде — стадион свободен. Газон полон сил, готов принять матчи.

Как поступить, если обратится и «Динамо», и «Спартак»? Думаю, в такой ситуации мы не будем решать вопрос единолично. Скорее всего, более детально рассмотрим ситуацию после всех подтверждений областного Роспотребнадзора. К тому же нужно разговаривать с лигой. Если технически провести оба матча допускается возможным — в истории «Арены Химки» были такие случаи, когда игры проходили два дня подряд — то в таких ситуациях не обойтись без ряда вопросов. Поймите, каждый клуб имеет коммерческие обязательства перед спонсорами. Если линейка спонсоров РПЛ идентична, то комплекс остальной рекламы… Насколько технически всё можно успеть подготовить — другой вопрос. Провести матчи в субботу и воскресенье возможно. Мы видим такую возможность. Видит ли лига и клубы — другой вопрос. На сегодняшний день и ближайшие выходные прогноз погоды благоволит, не ожидаем борьбы с морозами», — сказал Устинов «Чемпионату».