Роспотребнадзор разрешил «Спартаку» и «Динамо» сыграть в Москве

«Роспотребнадзор согласовал проведение ближайших домашних матчей «Динамо» и «Спартака».
3 ноября Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека определила формат проведения игр 14-го тура российской Премьер-лиги на территории Москвы.
Согласно решению Роспотребнадзора, матчи «Динамо» и «Краснодара» и «Спартака» и «Локомотива» пройдут в соответствии с запланированным календарем на «ВТБ Арене» и «Открытие Банк Арене» соответственно.
Оба стадиона смогут принять до 30% зрителей от общей вместимости при условии обязательного предъявления QR-кода, подтверждающего факт вакцинации против COVID-19 или перенесенного в течение последних 6 месяцев заболевания.
Российский футбольный союз и Российская Премьер-лига благодарят Роспотребнадзор за содействие при согласовании возможности проведения матчей и допуска зрителей на трибуны», – говорится в заявлении РПЛ.
Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор запретил проводить матч «Динамо» – «Краснодар» в Москве, а проведение игры между «Спартаком» и «Локо» оказалось под угрозой.
Матч «Динамо» – «Краснодар» состоится в субботу, 6 ноября, начало – в 16:30 по московскому времени. «Спартак» примет «Локомотив» 7 ноября, начало игры – в 19:00.