Роспотребнадзор разрешил «Спартаку» и «Динамо» сыграть в Москве

«Роспотребнадзор согласовал проведение ближайших домашних матчей «Динамо» и «Спартака».

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3 ноября Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека определила формат проведения игр 14-го тура российской Премьер-лиги на территории Москвы.

Согласно решению Роспотребнадзора, матчи «Динамо» и «Краснодара» и «Спартака» и «Локомотива» пройдут в соответствии с запланированным календарем на «ВТБ Арене» и «Открытие Банк Арене» соответственно.

Оба стадиона смогут принять до 30% зрителей от общей вместимости при условии обязательного предъявления QR-кода, подтверждающего факт вакцинации против COVID-19 или перенесенного в течение последних 6 месяцев заболевания.

Российский футбольный союз и Российская Премьер-лига благодарят Роспотребнадзор за содействие при согласовании возможности проведения матчей и допуска зрителей на трибуны», – говорится в заявлении РПЛ.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор запретил проводить матч «Динамо» – «Краснодар» в Москве, а проведение игры между «Спартаком» и «Локо» оказалось под угрозой.