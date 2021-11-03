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Матчи «Спартак» – «Локо» и «Динамо» – «Краснодар» пройдут в Москве при 30% зрителей с QR-кодами

Sports.ru
55 минут назад

«Роспотребнадзор согласовал проведение ближайших домашних матчей «Динамо» и «Спартака».

Роспотребнадзор разрешил «Спартаку» и «Динамо» сыграть в Москве
Фото: © fcdm.ru© fcdm.ru

3 ноября Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека определила формат проведения игр 14-го тура российской Премьер-лиги на территории Москвы.

Согласно решению Роспотребнадзора, матчи «Динамо» и «Краснодара» и «Спартака» и «Локомотива» пройдут в соответствии с запланированным календарем на «ВТБ Арене» и «Открытие Банк Арене» соответственно.

Оба стадиона смогут принять до 30% зрителей от общей вместимости при условии обязательного предъявления QR-кода, подтверждающего факт вакцинации против COVID-19 или перенесенного в течение последних 6 месяцев заболевания.

Российский футбольный союз и Российская Премьер-лига благодарят Роспотребнадзор за содействие при согласовании возможности проведения матчей и допуска зрителей на трибуны», – говорится в заявлении РПЛ.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор запретил проводить матч «Динамо» – «Краснодар» в Москве, а проведение игры между «Спартаком» и «Локо» оказалось под угрозой.

Матч «Динамо» – «Краснодар» состоится в субботу, 6 ноября, начало – в 16:30 по московскому времени. «Спартак» примет «Локомотив» 7 ноября, начало игры – в 19:00.

Футбол,Локомотив,Динамо,РФС,Роспотребнадзор,Спартак,
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