​Видаль допустил свой переход в АПЛ

«В прошлом у меня были возможности отправиться в Премьер-лигу, но ничего не произошло. Но ещё есть время. Посмотрим, как сложится этот год, и какова будет моя дальнейшая судьба. Но в этом сезоне я планирую отдавать все силы за «Интер», - слова Видаля приводит Football Italia со ссылкой на ответ чилийца подписчику в социальных сетях.