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​Видаль допускает свой переход в АПЛ

Евро-футбол.Ру
2 часа назад

Артуро Видаль в своей карьере поиграл в трёх топ-лигах Европы – в Германии, Испании и Италии. У чилийского хавбека «Интера» спросили о возможности попробовать себя в ещё одном крупном чемпионате – в Премьер-лиге Англии.

​Видаль допустил свой переход в АПЛ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В прошлом у меня были возможности отправиться в Премьер-лигу, но ничего не произошло. Но ещё есть время. Посмотрим, как сложится этот год, и какова будет моя дальнейшая судьба. Но в этом сезоне я планирую отдавать все силы за «Интер», - слова Видаля приводит Football Italia со ссылкой на ответ чилийца подписчику в социальных сетях.

В сезоне 2021/2022 Артуро Видаль провёл семь матчей. В них хавбек забил два гола и отдал два голевых паса.

Футбол,Артуро Видаль,
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