Главные новости дня: 5 ноября

Фото: твиттер "Аль-Садда"
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 5 ноября.
Три клуба досрочно пробились в плей-офф Лиги Европы.
Шотландия оторвалась от России в таблице коэффициентов УЕФА.
"Аль-Садд" отпустил Хави в "Барселону".
"Манчестер Сити" продлил контракт с американским вратарем.
Чиро Иммобиле стал лучшим бомбардиром в истории "Лацио".
Жоан Лапорта анонсировал назначение Хави тренером "Барселоны".
Новый тренер "Спартака" будет итальянцем.
Лионелю Месси сообщили о выигрыше "Золотого мяча".
"Аталанта" нашла замену Алексею Миранчуку.
СМИ узнали реальный диагноз Лионеля Месси.