СМИ: Новым главным ренером «Барселоны» станет экс-легенда клуба

Новым главным тренером футбольного клуба «Барселона» станет Хави Эрнандес, который защищал цвета каталонской команды фактически на протяжении всей своей карьеры. Об этом сообщает издание Radio Marca Barcelona.

По информации СМИ, Хави будет объявлен новым тренером клуба в ближайшее время. В настоящее время Хави является футболистом катарского клуба «Аль-Садда». Представители «Аль-Садда» и сам футболист провели неформальную встречу с президентом «Барселоны» Жоаном Лапортой. Во время разговора Хави выразил желание возглавить испанский гранд.