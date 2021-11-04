Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+3° в 
USD 71.49EUR 82.81
Войти в почту

СМИ: Новым главным ренером «Барселоны» станет экс-легенда клуба

Елена Прошина
58 минут назад

Новым главным тренером футбольного клуба «Барселона» станет Хави Эрнандес, который защищал цвета каталонской команды фактически на протяжении всей своей карьеры. Об этом сообщает издание Radio Marca Barcelona.

СМИ: Новым главным ренером «Барселоны» станет экс-легенда клуба
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации СМИ, Хави будет объявлен новым тренером клуба в ближайшее время. В настоящее время Хави является футболистом катарского клуба «Аль-Садда». Представители «Аль-Садда» и сам футболист провели неформальную встречу с президентом «Барселоны» Жоаном Лапортой. Во время разговора Хави выразил желание возглавить испанский гранд.

Сообщается, что Хави может заключить контракт с «Барселоной» до 2024 года.

В конце октября пост главного тренера сине-гранатовых покинул нидерландский специалист Роналд Куман. Причиной его отставки стали неудовлетворительные результаты команды.

Футбол,Роналд Куман,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители