Футболисты «Спартака» не преклонили колено перед матчем Лиги Европы

«Рассматривал ли я когда-нибудь возможность покупки «Спартака»? Расскажу давнюю историю. Не я один пытался. Лет семь назад один из известных банкиров собирал пул и меня рассматривали как одного из потенциальных участников этого пула. Не могу назвать его имя, но это ярый болельщик красно-белых», — сказал Шишкарев.