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Футболисты «Спартака» не преклонили колено перед матчем Лиги Европы против «Лестера»

Газета.Ru
58 минут назад

Футболисты московского «Спартака» не стали преклонять колено перед матчем группового этапа Лиги Европы против английского «Лестера».

Футболисты «Спартака» не преклонили колено перед матчем Лиги Европы
Фото: ТАССТАСС

Игроки английской командs в полном составе встали на одно колено. Также к акции присоединилась судейская бригада. Красно-белые остались стоять на ногах.

Напомним, жест с преклонением колена является знаком борьбы против расизма.

В матче первого круга красно-белые уступили «Лестеру» со счетом 3:4, несмотря на то, что владели преимуществом (2:0).

В турнирной таблице своей группы «Спартак» занимает четвертое место, набрав три очка, «Лестер» располагается на пятой строчке, имея в активе четыре балла.

Ранее президент Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев заявил, что готов был купить московский «Спартак» у Леонида Федуна.

«Рассматривал ли я когда-нибудь возможность покупки «Спартака»? Расскажу давнюю историю. Не я один пытался. Лет семь назад один из известных банкиров собирал пул и меня рассматривали как одного из потенциальных участников этого пула. Не могу назвать его имя, но это ярый болельщик красно-белых», — сказал Шишкарев.

Футбол,Сергей Шишкарев,Леонид Федун,Спартак,
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