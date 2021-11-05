Колосков раскритиковал игру "Спартака" в матче с "Лестером"

Да, четыре мяча, пропущенные в Москве, настораживали, но это не значит, что нужно полностью отдать инициативу и только отбиваться. Все-таки у «Спартака» опытный состав за исключением, может, двух игроков. Нужно было сыграть посмелее, тогда и результат был бы иной, потому что защитная линия английского клуба не выглядела непроходимой.