Хави назначен на пост главного тренера испанского футбольного клуба "Барселона"

Испанец Хави Эрнандес официально назначен на пост главного тренера футбольного клуба «Барселона». Об этом сообщили в пресс-службе команды.

Хави будет возглавлять клуб до лета 2024 года. 8 ноября на стадионе Камп Ноу состоится большая пресс-конференция, на которой он будет официально представлен как главный тренер каталонцев.

В качестве игрока Хави провел в «Барселоне» 767 матчей и выиграл 25 трофеев.