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Назван новый главный тренер «Барселоны»

ТК «Звезда»иещё 6
2 часа назад

Хави назначен на пост главного тренера испанского футбольного клуба "Барселона"
Фото: ТК «Звезда»ТК «Звезда»

Испанец Хави Эрнандес официально назначен на пост главного тренера футбольного клуба «Барселона». Об этом сообщили в пресс-службе команды.

Хави будет возглавлять клуб до лета 2024 года. 8 ноября на стадионе Камп Ноу состоится большая пресс-конференция, на которой он будет официально представлен как главный тренер каталонцев.

В качестве игрока Хави провел в «Барселоне» 767 матчей и выиграл 25 трофеев.

Предыдущий главный тренер сине-гранатовых Рональд Куман был отправлен в отставку после поражения команды со счетом 0:1 27 октября в матче чемпионата Испании против «Райо Вальекано».

Футбол,Рональд Куман,
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