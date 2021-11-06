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«Сочи» разгромил ЦСКА, забив три мяча в первом тайме

Чемпионат.comиещё 20
1 час назад

В Сочи на стадионе «Фишт» завершился матч 13-го тура РПЛ. «Сочи» принимал ЦСКА.

«Сочи» разгромил ЦСКА
Фото: VK.COM/PFC_CSKAVK.COM/PFC_CSKA

Матч закончился со счётом 4:1 в пользу хозяев. Уже в начале встречи южане забили три мяча. Уже на 4-й минуте Артур Юсупов открыл счёт, воспользовавшись передачей Матео Касьерры. Ещё через 10 минут отличился уже сам Кассьера, а затем он сделал дубль. После 16 минут игры «Сочи» вёл с преимуществом в три мяча.

ЦСКА удалось отыграть один мяч на 57-й минуте. Бактиёр Зайнутдинов после подачи с углового отправил мяч головой в ворота. А уже в концовке Игорь Юрганов поставил точку, отличившись после углового.

«Сочи» набрал 27 очков и упрочил позиции на 2-м месте в турнирной таблице. ЦСКА занимает 5-е место, набрав 23 очка.

Подробнее на «Чемпионате»:

https://www.championat.com/football/news-4505755-sochi-razgromil-cska-zabiv-tri-myacha-v-pervom-tajme.html?utm_source=copypaste

Футбол,Игорь Юрганов,Артур Юсупов,ЦСКА,
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