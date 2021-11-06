«Динамо» поднялось на второе место в РПЛ

В матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» переиграло «Краснодар». Встреча проходила на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве и завершилась со счётом 1:0.

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На 52-й минуте арбитр показал красную карточку голкиперу «Динамо» Антону Шунину, решив, что была игра рукой за пределами штрафной, но система VAR помогла разобраться и отменить решение. На 73-й минуте единственный гол в матче забил форвард «Динамо» Вячеслав Грулёв. Себастьян Шиманьски сделал передачу на правый край атаки, куда рванул Клинтон Н'Жье, а уже прострел на дальнюю штангу замкнул Грулёв, в касание переправивший мяч в угол ворот.