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«Динамо» обыграло «Краснодар» и поднялось на второе место в РПЛ

Чемпионат.comиещё 6
2 часа назад

В матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» переиграло «Краснодар». Встреча проходила на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве и завершилась со счётом 1:0.

«Динамо» поднялось на второе место в РПЛ
Фото: ТАССТАСС

На 52-й минуте арбитр показал красную карточку голкиперу «Динамо» Антону Шунину, решив, что была игра рукой за пределами штрафной, но система VAR помогла разобраться и отменить решение. На 73-й минуте единственный гол в матче забил форвард «Динамо» Вячеслав Грулёв. Себастьян Шиманьски сделал передачу на правый край атаки, куда рванул Клинтон Н'Жье, а уже прострел на дальнюю штангу замкнул Грулёв, в касание переправивший мяч в угол ворот.

Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым из Воронежа. Помогали ему ассистенты Егор Болховитин (Ленинградская область) и Арам Петросян (Бронницы). Резервный рефери — Сергей Цыганок (Владивосток). «Динамо» набрало 26 очков в 14 матчах и поднялось на второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Краснодар» (21) располагается на седьмом месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (29).

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