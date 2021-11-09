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В УЕФА рассказали об обязанностях Прядкина на новой должности

Sports.ru
2 часа назад

Пресс-служба УЕФА рассказала об обязанностях бывшего президента РПЛ Сергея Прядкина, который занял пост советника президента УЕФА по работе с европейскими лигами и клубами.

В УЕФА рассказали об обязанностях Прядкина на новой должности
Фото: UEFAUEFA

«С начала ноября Сергей Прядкин работает советником/консультантом высшего руководства УЕФА и помогает организации в наших отношениях с различными заинтересованными сторонами», – говорится в сообщении организации.

В прошлом месяце Прядкин подал в отставку с поста президента Премьер-лиги. И. о. главы РПЛ был назначен Ашот Хачатурянц.

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