В УЕФА рассказали об обязанностях Прядкина на новой должности

Пресс-служба УЕФА рассказала об обязанностях бывшего президента РПЛ Сергея Прядкина , который занял пост советника президента УЕФА по работе с европейскими лигами и клубами.

«С начала ноября Сергей Прядкин работает советником/консультантом высшего руководства УЕФА и помогает организации в наших отношениях с различными заинтересованными сторонами», – говорится в сообщении организации.

В прошлом месяце Прядкин подал в отставку с поста президента Премьер-лиги. И. о. главы РПЛ был назначен Ашот Хачатурянц.