Стал известен фаворит в борьбе за Алексея Миранчука

Клуб итальянской Серии А "Торино" стал главным фаворитом в борьбе за российского игрока "Аталанты" Алексея Миранчука, передает Il Giorno.

Фото: ТАСС ТАСС

Отмечается, что "Торино" собирается арендовать Миранчука на 18 месяцев с опцией дальнейшего выкупа. Также на россиянина претендует итальянский "Сассуоло". В текущем сезоне чемпионата Италии "Торино" занимает 12 место, набрав 14 очков. В нынешнем сезоне Серии А россиянин принял участие в шести матчах, в которых отметился одной результативной передачей.

В основном составе команды он появился в двух играх. По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость Миранчука составляет €13,5 млн. При этом в СМИ также появилась информация, согласно которой "Аталанта" хочет отправить российского хавбека в аренду, но не планирует его продавать, так как рассчитывает на него в будущем.