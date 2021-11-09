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Стал известен фаворит в борьбе за Алексея Миранчука

Газета.Ru
39 минут назад

Клуб итальянской Серии А "Торино" стал главным фаворитом в борьбе за российского игрока "Аталанты" Алексея Миранчука, передает Il Giorno.

Стал известен фаворит в борьбе за Алексея Миранчука
Фото: ТАССТАСС

Отмечается, что "Торино" собирается арендовать Миранчука на 18 месяцев с опцией дальнейшего выкупа. Также на россиянина претендует итальянский "Сассуоло". В текущем сезоне чемпионата Италии "Торино" занимает 12 место, набрав 14 очков. В нынешнем сезоне Серии А россиянин принял участие в шести матчах, в которых отметился одной результативной передачей.

В основном составе команды он появился в двух играх. По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость Миранчука составляет €13,5 млн. При этом в СМИ также появилась информация, согласно которой "Аталанта" хочет отправить российского хавбека в аренду, но не планирует его продавать, так как рассчитывает на него в будущем.

Ранее спортивный директор "Сампдории" Карло Ости заявил, что клуб не собирается арендовать российского полузащитника Алексея Миранчука у "Аталанты".

Футбол,Алексей Миранчук,
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