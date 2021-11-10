11 ноября в отборочном матче ЧМ-2022 сыграют сборные России и Кипра. Матч, в котором нашей сборной нужно победить, это предпоследний шаг к путевке на мундиаль. Сделать ставку на матч можно в букмекерской компании «Фонбет».

Россия - Кипр: прогноз и ставки на матч отбора ЧМ-2022 11 ноября, коэффициенты букмекеров, где смотреть трансляцию

11 ноября в отборочном турнире ЧМ-2022 сборная России в Санкт-Петербурге сыграет с командой Кипра. Видеотрансляцию матча покажет телеканал «Россия 1». Прямой эфир и онлайн начнутся в 20:00 мск.

Букмекерская компания «Фонбет» считает сборную России фаворитом встречи. Сделать ставку на победу команды Валерия Карпина можно с коэффициентом 1.19, что соответствует 82% вероятности. Победа киприотов оценена котировкой 20.00 (5%), а ничья идет за 7.50 (13%).

Эксперты считают, что матч будет результативным. На тотал голов больше 2.5 можно поставить за 1.65. На тотал меньше 2.5 установлен коэффициент 2.25. Сделать ставку на матч можно в букмекерской компании «Фонбет».

Россия - Кипр: какие делать ставки на игру отбора ЧМ-2022 11 ноября

Итак, для сборной России наступает решающий этап отбора на ЧМ-2022. Благодаря двум победам в октябре и ничьей Хорватии в матче со Словакией у нашей команды есть преимущество в два очка перед хорватами. Ну а второе место уже гарантировано. Но сейчас и первое довольно близко, все мысли о нем. Чтобы получить прямую путевку, нужно набрать 4 очка. И 3 из них команда Карпина должна набрать в матче с Кипром.

Кадровая ситуация у нашей сборной получше, чем в октябре. Пропустят матчи Арсен Захарян, Илья Самошников и Рифат Жемалетдинов, а вызов Артема Дзюбы штаб после его отказа в октябре и не рассматривал. Зато восстановился Александр Головин, что должно добавить команде креатива в атаке.

Матч с Кипром сложен уже потому, что нужно, с одной стороны, победить на заказ, а с другой - сделать это, потратив минимум усилий. Ну и избежать травм и дисквалификаций, конечно. При этом отнестись к сопернику нужно со всей серьезностью, ни малейших мыслей о Хорватии быть не должно.

Кипр - не подарок, но надо понимать, что дома и на выезде это две разные команды. Дома киприоты отобрали очки у Словакии и Словении, а в гостях проиграли все три матча, при этом ни разу не отличившись. Но недооценка - злейший враг сборной России. В конце концов, на Кипре наша команда победила 2:0, но критики по итогам этого матча было куда больше, чем хвалебных отзывов.

На что ставить в предстоящей встрече? Во-первых, на то, что Кипр не забьет. Какой бы ни была хрупкой оборона нашей сборной, атака киприотов на выезде не смогла ни разу поразить ворота противников. Концентрация россиян должна быть на уровне. Поэтому напрашивается ставка на то, что киприоты не смогут забить. Поставить на такой исход в БК «Фонбет» можно с коэффициентом 1.65.

Еще предлагаем рассмотреть ставку на победу сборной России в 1-м тайме. Чем быстрее команда решит вопрос с преимуществом, тем меньше нервов потратит перед ключевой игрой отбора в Хорватии. Поэтому можно предположить, что россияне выиграют первый тайм, чтобы потом играть уже более спокойно. Поставить в БК «Фонбет» на успех России по итогам первых 45 минут матча можно с коэффициентом 1.50.