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Игрок сборной Кипра: знаем, что Дзюба хороший игрок

Чемпионат.com
2 часа назад

Защитник сборной Кипра и клуба АПОЭЛ Антреас Каро поделился ожиданиями от игры со сборной России

Игрок сборной Кипра: знаем, что Дзюба хороший игрок
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы будем завтра играть на все 100%. Знаем, что Дзюба хороший игрок. Его нет, но при этом у них много других хороших игроков. Мы это знаем», — передаёт слова Каро корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, сборной России предстоит провести ещё два матча в отборочном турнире чемпионата мира 2022 года. 11 ноября подопечные Валерия Карпина сыграют с национальной командой Кипра, а 14 ноября состоится встреча сборных России и Хорватии.

Предыдущие противостояние сборных России и Кипра завершилось со счётом 2:0 в пользу россиян. Тогда голами в составе российской национальной команды отличились Александр Ерохин и Рифат Жемалетдинов.

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