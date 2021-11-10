Марио Фернандес: приходил на тренировки пьяным

«Раньше в Бразилии мог, например, пойти в ночной клуб, всю ночь там отрываться, а потом пьяный прийти на тренировку или вообще на нее не прийти. Делал вещи, которые просто в голове не укладываются. Сейчас не позволяю себе такого. Не явиться на тренировку или прийти пьяным — это уже что-то немыслимое. Когда я был помоложе, столько работы давал людям! Я не вел себя, как настоящий профессионал, давал много поводов, чтобы обо мне нелицеприятно отзывались. Это неправильный подход», — сказал Фернандес.