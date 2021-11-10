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Марио Фернандес: приходил на тренировки пьяным

Елена Прошина
52 минуты назад

Защитник ЦСКА Марио Фернандес в интервью «Спорт-Экспрессу» признался, что посещал тренировки в нетрезвом состоянии.

Марио Фернандес: приходил на тренировки пьяным
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Раньше в Бразилии мог, например, пойти в ночной клуб, всю ночь там отрываться, а потом пьяный прийти на тренировку или вообще на нее не прийти. Делал вещи, которые просто в голове не укладываются. Сейчас не позволяю себе такого. Не явиться на тренировку или прийти пьяным — это уже что-то немыслимое. Когда я был помоложе, столько работы давал людям! Я не вел себя, как настоящий профессионал, давал много поводов, чтобы обо мне нелицеприятно отзывались. Это неправильный подход», — сказал Фернандес.

Также футболист «СЭ» поведал о своих планах на будущее. Ранее Фернандес уже покинул сборную России, но продолжил выступать за ЦСКА. По словам защитника, он установил для себя предел в футбольной карьере до 32-33 лет.

«Близким людям всегда говорил, что не собираюсь играть до 40 лет. Думал, что буду играть до 30, и так уже перехлестываю отмеченный для себя период. Сейчас планирую, что 32-33 года — это, наверное, мой предел», - заявил Фернандес.

Напомним, что в составе сборной России Фернандес провел 33 матча и забил пять мячей.

Футбол,Марио Фернандес,СБОРНАЯ РОССИИ,ЦСКА,
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