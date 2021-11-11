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Бывший футболист сборной России рассказал о снизошедшем на него святом духе

Lenta.ru
29 минут назад

Защитник ЦСКА Марио Фернандес рассказал о своей карьере и отношении к футболу до переезда в Россию. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Экс-футболист сборной России рассказал о снизошедшем на него святом духе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Игрок рассказал, что с годами поменял отношение к жизни и футболу. По словам защитника, на него снизошел святой дух.

«То, что я приобрел бога в своем сердце, наложило отпечаток на весь мой жизненный уклад», — отметил Фернандес.

По словам бывшего футболиста сборной России, раньше он мог прийти на тренировку после ночного клуба пьяным или вообще пропустить занятие.

«Делал вещи, которые просто в голове не укладываются. Сейчас не позволяю себе такого. Не явиться на тренировку или прийти пьяным — это уже что-то немыслимое», — добавил Фернандес.

Фернандес перешел в ЦСКА в 2012 году. Спустя четыре года бразилец получил российское гражданство, а в 2017-м дебютировал в составе национальной команды, за которую провел 33 матча и забил пять мячей. 13 сентября этого года Фернандес завершил карьеру в сборной России.

Футбол,Марио Фернандес,СБОРНАЯ РОССИИ,ЦСКА,
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