Карпину нужно забыть о Хорватии

Чемпион Евро-2020 может пролететь мимо чемпионата мира, а французы могут бронировать билеты в Катар.

Фото: ТАСС ТАСС

Ноябрь - пора решающих матчей отбора на ЧМ-2022. Для сборной России этот отрезок начнется домашним матчем против Кипра, где нужно брать только 3 очка. Испания встретится с Грецией, а Италия - со Швейцарией: эти матчи могут стать судьбоносными для финалистов Евро-2020. Франция одной ногой в Катаре и должна решить все вопросы в матче с Казахстаном, ну а Криштиану Роналду и Португалия едут в Ирландию. Winline приготовил для вас подарок к этим матчам - получите фрибет 2000 рублей.

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Россия - Кипр: только не думать о Хорватии

России под руководством Валерия Карпина везет. Так считают многие специалисты. Но обстоятельства забудутся, а результат останется. И пока Карпин и компания уверенно движутся к путевке на чемпионат мира. За 2 тура до финиша преимущество над Хорватией 2 очка. Если оно сохранится после матча с Кипром - в Сплите нас устроит ничья.

Теоретически, конечно, все может решиться уже и в четверг, но вряд ли хорваты потеряют очки на Мальте. Поэтому нашей сборной нужно забыть об игре в Сплите и сделать свою работу в противостоянии с киприотами. То есть победить.

На выезде островитяне совсем не так страшны, как дома. В этом отборочном цикле вне своего поля они не набрали ни одного очка. Да чего уж там, не забили ни одного мяча. Но такие соперники обычно и бывают самыми неприятными. Запас в классе у россиян есть, но не такой, чтобы обыгрывать соперника без каких бы то ни было усилий. Полная концентрация и самоотдача - ключ к победе.

На Кипре Россия выиграла 2:0. По игре матч получился неубедительным, но 3 очка не пахнут. Вряд ли стоит ждать от команды Карпина голевой феерии в Санкт-Петербурге, но побеждать нужно. А Winline считает сборную России явным фаворитом. Поставить на победу команды Валерия Карпина можно за 1.18. Шансы киприотов оценили коэффициентом 17.0, а на ничью предлагают котировку 7.00.

Греция - Испания: плей-офф уже начался

Сборная Испании завершила смену поколений и уже замахнулась на великие дела: в этом году команда Луиса Энрике дошла до полуфинала Евро-2020 и финала Лиги наций. Тем удивительнее, что у испанцев возникли проблемы с выходом на ЧМ-2022.

Прямо сейчас «Фурия роха» на 2 очка отстает от сборной Швеции. При этом командам предстоит очная встреча в Севилье. Но сначала нужно обыграть Грецию, в то время как Швеция сыграет с Грузией.

Греки смогли сыграть с испанцами вничью в Гранаде, а сейчас имеют теоретические шансы на попадание в топ-2. Правда, для этого им нужно обыграть Испанию дома. В общем, обе команды будут играть на победу, ничья не устроит ни тех, ни других.

Winline считает фаворитом команду Луиса Энрике. Поставить на Испанию можно с коэффициентом 1.47. На то, что Греция и дома сможет отобрать очки у грозного соперника, можно поставить за 2.68.

Италия - Швейцария: серия побед закончена, пора подумать о результатах

Рекордная победная серия сборной Италии прервалась в полуфинале Лиги наций. Возможно, это только поможет чемпионам Европы, которые перестанут думать о рекордах. Задача у команды Роберто Манчини сейчас более приземленная: нужно попасть в Катар. Особенно остро этот вопрос стоит после того, как Италия провалила отбор на ЧМ-2018.

Впереди матч со Швейцарией, он практически решающий. Сейчас у команд одинаковое количество очков, Италия впереди только по разнице мячей. Победа откроет двери на мундиаль, ничья отложит развязку до последнего тура. А вот поражение отправит итальянцев в стыки, где может случиться все, что угодно.

Winline считает, что Италия победит и сразу же решит все свои проблемы. Букмекер предлагает на успех команды Манчини коэффициент 1.63. При этом шансы Швейцарии оценивают коэффициентом 5.80.

Ирландия - Португалия: Криштиану все успеет

А вот у португальцев ситуация получше, так что можно подумать и о рекордах. Тем более, что голы Криштиану Роналду идут команде только на пользу. За 2 тура до финиша португальцы отстают от Сербии на 1 очко, но имеют игру в запасе и очную встречу в перспективе. Неплохой расклад.

Тем более, что играть предстоит с Ирландией, которая в жутком кризисе. Апофеоз - поражение от Люксембурга. Что могут ирландцы предъявить Роналду и компании? Жесткий, на грани грубости футбол и запредельную самоотдачу. Ну а мотивацией должны стать болельщики - о путевке на мундиаль речь уже давно не идет.

Неудивительно, что в Ирландию Winline совсем не верит. На то, что хозяева не проиграют, дают коэффициент 3.19, в то время как на Португалию можно сделать ставку с коэффициентом 1.36.

Франция - Казахстан: последний шаг - формальность

Для сборной Франции 2021 год был крайне неудачным, но тут случилась победа в Лиге наций. Кажется, Дешам и компания выбрались из спячки. Но при всем при этом в отборе на ЧМ-2022 ни Финляндия, ни Украина, ни Босния не смогли воспользоваться слабостями фаворита.

Франции достаточно обыграть Казахстан дома - и путевка на ЧМ-2022 будет гарантирована. Ситуация очень простая и поверить в то, что команда Казахстана сможет отобрать очки у действующих чемпионов мира, не получается. Как бы этого не хотелось, например, украинским болельщикам.

Франция решит все свои проблемы в этой игре, букмекеры в этом не сомневаются. Победа команды Дешама идёт за 1.04, а на Казахстан дают коэффициент 70.0.