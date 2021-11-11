«Спартак» согласится продать Ларссона за €13 млн

Московский «Спартак» готов продать шведского нападающего Джордана Ларссона в случае поступления предложения в размере €13 млн.
Об этом сообщает AS со ссылкой на Aftonbladet. По информации источника, в случае поступления предложения в размере не меньше €13 млн, красно-белые согласятся продать футболиста.
В 18 матчах нынешнего сезона шведский футболист забил один мяч. Контракт Ларссона со «Спартаком» рассчитан до лета 2023 года.
Ранее сообщалось, что «Спартак» проведёт переговоры с агентом Витории по разрыву контракта.