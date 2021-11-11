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«Спартак» согласится продать Ларссона за €13 млн

RT на русскомиещё 2
1 час назад

Московский «Спартак» готов продать шведского нападающего Джордана Ларссона в случае поступления предложения в размере €13 млн.

«Спартак» согласится продать Ларссона за €13 млн
Фото: ©fcsm_official Instagram©fcsm_official Instagram

Об этом сообщает AS со ссылкой на Aftonbladet. По информации источника, в случае поступления предложения в размере не меньше €13 млн, красно-белые согласятся продать футболиста.

В 18 матчах нынешнего сезона шведский футболист забил один мяч. Контракт Ларссона со «Спартаком» рассчитан до лета 2023 года.

Ранее сообщалось, что «Спартак» проведёт переговоры с агентом Витории по разрыву контракта.

Футбол,Джордан Ларссон,Спартак,
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