Сборная России по футболу разгромила национальную команду Кипра в матче девятого тура европейского отборочного цикла к чемпионату мира по футболу — 2022. В Санкт-Петербурге подопечные Валерия Карпина забили в ворота гостей шесть безответных мячей. 1/12 Матч 9-го тура отборочного этапа чемпионата мира по футболу 2022 Россия — Кипр, 11 ноября 2021 года
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2/12 Матч 9-го тура отборочного этапа чемпионата мира по футболу 2022 Россия — Кипр, 11 ноября 2021 года 3/12 Матч 9-го тура отборочного этапа чемпионата мира по футболу 2022 Россия — Кипр, 11 ноября 2021 года 4/12 Матч 9-го тура отборочного этапа чемпионата мира по футболу 2022 Россия — Кипр, 11 ноября 2021 года
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5/12 Матч 9-го тура отборочного этапа чемпионата мира по футболу 2022 Россия — Кипр, 11 ноября 2021 года 6/12 Матч 9-го тура отборочного этапа чемпионата мира по футболу 2022 Россия — Кипр, 11 ноября 2021 года 7/12 Матч 9-го тура отборочного этапа чемпионата мира по футболу 2022 Россия — Кипр, 11 ноября 2021 года
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8/12 Матч 9-го тура отборочного этапа чемпионата мира по футболу 2022 Россия — Кипр, 11 ноября 2021 года 9/12 Матч 9-го тура отборочного этапа чемпионата мира по футболу 2022 Россия — Кипр, 11 ноября 2021 года 10/12 Матч 9-го тура отборочного этапа чемпионата мира по футболу 2022 Россия — Кипр, 11 ноября 2021 года
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11/12 Фанаты во время матча 9-го тура отборочного этапа чемпионата мира по футболу 2022 Россия — Кипр, 11 ноября 2021 года 12/12 Матч 9-го тура отборочного этапа чемпионата мира по футболу 2022 Россия — Кипр, 11 ноября 2021 года
Перед последним туром российские футболисты остаются лидерами подгруппы Н, и в Сплите, где 14 ноября состоится решающая игра с Хорватией, их устроит ничья. В случае победы хозяев, сборная России отправится в стыковой турнир