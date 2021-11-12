Сборная России по футболу разгромила национальную команду Кипра в матче девятого тура европейского отборочного цикла к чемпионату мира по футболу — 2022. В Санкт-Петербурге подопечные Валерия Карпина забили в ворота гостей шесть безответных мячей.

Несмотря на быстрый гол Александра Ерохина, встреча долгое время складывалась тяжело, и киприоты даже имели шансы отыграться. Но на 54-й и 55-й минутах Федор Смолов и Андрей Мостовой выстрелили дуплетом, а в оставшееся время смогли отличиться еще Алексей Сутормин, Антон Заболотный и все тот же Ерохин.