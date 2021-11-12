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Шесть голов и первая крупная победа Карпина в сборной России

Газета.Ru
1 час назад

Сборная России по футболу разгромила национальную команду Кипра в матче девятого тура европейского отборочного цикла к чемпионату мира по футболу — 2022. В Санкт-Петербурге подопечные Валерия Карпина забили в ворота гостей шесть безответных мячей.

Матч 9-го тура отборочного этапа чемпионата мира по футболу 2022 Россия — Кипр, 11 ноября 2021 года
1/12 Матч 9-го тура отборочного этапа чемпионата мира по футболу 2022 Россия — Кипр, 11 ноября 2021 года
Фото: Алексей Даничев/РИА «Новости»
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Матч 9-го тура отборочного этапа чемпионата мира по футболу 2022 Россия — Кипр, 11 ноября 2021 года
2/12 Матч 9-го тура отборочного этапа чемпионата мира по футболу 2022 Россия — Кипр, 11 ноября 2021 года
Фото: Алексей Даничев/РИА «Новости»
Матч 9-го тура отборочного этапа чемпионата мира по футболу 2022 Россия — Кипр, 11 ноября 2021 года
3/12 Матч 9-го тура отборочного этапа чемпионата мира по футболу 2022 Россия — Кипр, 11 ноября 2021 года
Фото: Anton Vaganov/Reuters
Матч 9-го тура отборочного этапа чемпионата мира по футболу 2022 Россия — Кипр, 11 ноября 2021 года
4/12 Матч 9-го тура отборочного этапа чемпионата мира по футболу 2022 Россия — Кипр, 11 ноября 2021 года
Фото: Anton Vaganov/Reuters
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Матч 9-го тура отборочного этапа чемпионата мира по футболу 2022 Россия — Кипр, 11 ноября 2021 года
5/12 Матч 9-го тура отборочного этапа чемпионата мира по футболу 2022 Россия — Кипр, 11 ноября 2021 года
Фото: Anton Vaganov/Reuters
Матч 9-го тура отборочного этапа чемпионата мира по футболу 2022 Россия — Кипр, 11 ноября 2021 года
6/12 Матч 9-го тура отборочного этапа чемпионата мира по футболу 2022 Россия — Кипр, 11 ноября 2021 года
Фото: Anton Vaganov/Reuters
Матч 9-го тура отборочного этапа чемпионата мира по футболу 2022 Россия — Кипр, 11 ноября 2021 года
7/12 Матч 9-го тура отборочного этапа чемпионата мира по футболу 2022 Россия — Кипр, 11 ноября 2021 года
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
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Матч 9-го тура отборочного этапа чемпионата мира по футболу 2022 Россия — Кипр, 11 ноября 2021 года
8/12 Матч 9-го тура отборочного этапа чемпионата мира по футболу 2022 Россия — Кипр, 11 ноября 2021 года
Фото: Anton Vaganov/Reuters
Матч 9-го тура отборочного этапа чемпионата мира по футболу 2022 Россия — Кипр, 11 ноября 2021 года
9/12 Матч 9-го тура отборочного этапа чемпионата мира по футболу 2022 Россия — Кипр, 11 ноября 2021 года
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
Матч 9-го тура отборочного этапа чемпионата мира по футболу 2022 Россия — Кипр, 11 ноября 2021 года
10/12 Матч 9-го тура отборочного этапа чемпионата мира по футболу 2022 Россия — Кипр, 11 ноября 2021 года
Фото: Алексей Даничев/РИА «Новости»
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Фанаты во время матча 9-го тура отборочного этапа чемпионата мира по футболу 2022 Россия — Кипр, 11 ноября 2021 года
11/12 Фанаты во время матча 9-го тура отборочного этапа чемпионата мира по футболу 2022 Россия — Кипр, 11 ноября 2021 года
Фото: Anton Vaganov/Reuters
Матч 9-го тура отборочного этапа чемпионата мира по футболу 2022 Россия — Кипр, 11 ноября 2021 года
12/12 Матч 9-го тура отборочного этапа чемпионата мира по футболу 2022 Россия — Кипр, 11 ноября 2021 года
Фото: Anton Vaganov/Reuters

Несмотря на быстрый гол Александра Ерохина, встреча долгое время складывалась тяжело, и киприоты даже имели шансы отыграться. Но на 54-й и 55-й минутах Федор Смолов и Андрей Мостовой выстрелили дуплетом, а в оставшееся время смогли отличиться еще Алексей Сутормин, Антон Заболотный и все тот же Ерохин.

Перед последним туром российские футболисты остаются лидерами подгруппы Н, и в Сплите, где 14 ноября состоится решающая игра с Хорватией, их устроит ничья. В случае победы хозяев, сборная России отправится в стыковой турнир

Футбол,Фото,Федор Смолов,Андрей Мостовой,Алексей Сутормин,Антон Заболотный,Валерий Карпин,Александр Ерохин,СБОРНАЯ РОССИИ,
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