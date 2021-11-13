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Роберто Манчини: «Италия выйдет на ЧМ, я уверен»

Sports.ru
50 минут назад

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини после матча со Швейцарией (1:1) оценил шансы «скуадры адзурры» на выход в финальный турнир ЧМ-2022.

Роберто Манчини: «Италия выйдет на ЧМ, я уверен»
Фото: ReutersReuters

В заключительном туре Италия сыграет на выезде с Северной Ирландией, а Швейцария примет Болгарию.

«Ситуация сложная, но мы впереди [Швейцарии] на два гола [по разнице мячей]. Постараемся показать свой футбол, победить и будем надеяться, что Болгария проведет отличный матч.

Преимущество в два гола кажется ничтожным, но тем не менее… Да и потом, кто скажет, что Болгария не может добиться положительного результата? У нас небольшой перевес, и мы думаем о победе в Северной Ирландии.

Они [игроки] сожалеют, что так получилось, это нормально [так реагировать]. Не забить пенальти на 90-й минуте… Но теперь уже ничего не изменить. Мы выйдем на чемпионат мира, я уверен», – сказал Манчини.

Футбол,Роберто Манчини,
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