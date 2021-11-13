Сборная России потеряла защитника перед матчем с Хорватией

Перед решающим матчем последнего тура квалификации к чемпионату мира сборная России из-за травмы потеряла ещё одного игрока. Национальной команде не сможет помочь защитник «Сочи» Сергей Терехов.

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Футболист получил ушиб коленного сустава в матче против Кипра. По решению врачей защитник уже покинул расположение сборной России.

Напомним, для того, чтобы напрямую пробиться на чемпионат мира сборная России должна не проиграть в матче против Хорватии.