В РФС озвучили прогноз на матч России с Хорватией

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По словам функционера, для такого результата есть все предпосылки. Он отметил, что ему понравился второй тайм матча с Кипром в исполнении российской команды.

Колосков подчеркнул, что сейчас Хорватия слабее, чем в 2018 году, когда россияне уступили ей в серии пенальти в 1/4 финала чемпионата мира.

«Да, это не слабая команда, но сейчас эта сборная нам абсолютно по зубам», — добавил он.