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Почетный президент РФС сделал прогноз на матч России с Хорватией

Lenta.ru
1 час назад

Сборная России по футболу добьется как минимум ничьей в решающем матче квалификации чемпионата мира-2022 с Хорватией. Такой прогноз в интервью РИА Новости сделал почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков.

В РФС озвучили прогноз на матч России с Хорватией
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам функционера, для такого результата есть все предпосылки. Он отметил, что ему понравился второй тайм матча с Кипром в исполнении российской команды.

Колосков подчеркнул, что сейчас Хорватия слабее, чем в 2018 году, когда россияне уступили ей в серии пенальти в 1/4 финала чемпионата мира.

«Да, это не слабая команда, но сейчас эта сборная нам абсолютно по зубам», — добавил он.

Выездной матч с Хорватией состоится в воскресенье, 14 ноября. Для выхода на чемпионат мира-2018 сборной России нужно не проиграть сопернику. 11 ноября команда Валерия Карпина со счетом 6:0 разгромила Кипр.

Футбол,Вячеслав Колосков,Валерий Карпин,СБОРНАЯ РОССИИ,РФС,РИА Новости,
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