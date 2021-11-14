Российским фанатам запретили свободно ходить в Хорватии

Болельщикам сборной России по футболу, прибывшим в Сплит на матч квалификации чемпионата мира-2022 против Хорватии, запретили свободно перемещаться по городу. Об этом РБК рассказал глава клуба поклонников национальной команды Эдуард Латыпов.

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По его словам, полицейские ходят вместе с фанатами по улицам, а решения меняются на ходу.

«Сейчас увезли в какой-то ресторан на набережной и держат здесь. Ждем, когда отвезут на стадион», — добавил Латыпов.

Ранее был назван стартовый состав сборной России на игру. Место в воротах занял Матвей Сафонов, в центр обороны вернулся Георгий Джикия, а на острие атаки появился Федор Смолов.